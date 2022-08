Obviamente, para nós brasileiros, as brasileiras estão no topo do ranking das mulheres mais lindas do mundo.

Mas, como a beleza está nos olhos de quem vê e nem todo mundo tem o mesmo gosto, o site “The Richest” fez uma pesquisa e garimpou outros países com belas mulheres.

Por isso, veja a seguir de onde elas são e quais suas características!

6 países que têm as mulheres mais lindas do mundo:

1. Holanda

Sejam morenas ou loiras, mas sempre com um belo par de olhos safiras, as holandesas andam arrancando suspiros pelo mundo todo.

Normalmente, essas mulheres possuem, em média, 1,70 metros de altura, sendo nem muito altas nem baixas.

2. Suécia

O país escandinavo do norte europeu também está na lista de mulheres mais gatas!

Segundo análises, as suecas são sexy e possuem uma beleza rara, normalmente, acompanhadas de cabelos bem loiros e olhares marcantes.

3. Paquistão

O Paquistão é conhecido por sua forte religiosidade e cultura, em que as mulheres, por devoção a Deus, cobrem quase o corpo todo, senão por completo.

Todavia, tampando ou não, essas mulheres não ficam para trás no quesito beleza e simpatia.

4. México

As mexicanas lembram muito as brasileiras, por possuírem uma forte miscigenação e traços fortes, no rosto e na silhueta.

Ao contrário das europeias, as mexicanas possuem uma diversidade de tons de pele, muita simpatia, senso de humor e sensualidade.

5. Romênia

As romenas são uma combinação entre América Latina e Leste Europeu. Assim, no país você vai se deparar com belas e elegantes mulheres.

Inclusive, nas praias elas costumam fazer topless.

6. Estados Unidos

Por último, temos as norte-americanas que possuem belezas que ultrapassaram fronteiras e as telas de cinema.

Aqui temos as clássicas mulheres brancas, loiras e de grandes seios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!