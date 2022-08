Adolescente estupra e mata idosa em Goiânia após não encontrar o dinheiro da aposentadoria dela

Um adolescente, de 16 anos, foi preso em Goiânia por roubar, estuprar e matar uma idosa. O rapaz, que cometeu os crimes no dia 30 de julho, foi detido pela Polícia Militar (PM) neste sábado (03).

Os familiares da vítima só tomaram conhecimento do que havia acontecido na data da prisão. Isso porque o garoto, que estava com o celular dela, decidiu usá-lo para pedir transferências financeiras via Pix, se passando por ela.

Preocupados, os parentes se dirigiram até a residência da idosa. No local, o corpo foi encontrado em estado de decomposição. O Instituto Médico Legal (IML) foi solicitado para fazer os procedimentos necessários.

Acionada, a PM conseguiu localizar o adolescente através do aparelho da vítima. A corporação fez o rastreamento e o encontrou na Vila Matinha, em Senador Canedo.

A vítima e o rapaz eram vizinhos, moradores do Jardim Novo Mundo. O Portal 6 apurou que o autor já conhecia a senhora e que estava em busca de dinheiro.

O adolescente foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes da região. Agora, ele aguarda pela decisão da Justiça, que irá definir como ele irá responder pelos crimes.