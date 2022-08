Anápolis terá mega feirão de renegociação de dívidas com 22 empresas; veja a lista

Os anapolinos contarão com uma oportunidade de quitar todos os débitos com o mega feirão de renegociação de dívidas promovido pelo Procon Anápolis.

Ao todo, 22 empresas estarão participando do evento, que vai acontecer entre os dias 8 e 26 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do órgão, localizada na Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara e na Praça Americano do Brasil. O último é exclusivo para atendimento exclusivo da van da Caixa Econômica Federal.

Ação contará com redução de multas e juros, permitindo inclusive o parcelamento dos débitos para os anapolinos negociantes.

O diretor do Procon, Wilson Velasco, explica que “essa iniciativa restaura o consumidor anapolino para que ele possa voltar a ter crédito, permitindo a sua reinserção no comércio”.

Cada negócio participante terá uma período específico para as renegociações. Por isso, é preciso que os interessados fiquem atentos nas datas corretas.

A Caixa será a única instituição que fará atendimento fora de uma agência do Procon, com as renegociações acontecendo no veículo do banco dos dias 22 à 26 de agosto.

Lista de empresas

Entre os dias 15 e 19:

Enel;

Saneago.

De 8 a 26 de agosto:

Unievangélica;

Fama;

Anhanguera;

Riachuelo;

SuperVi;

Havan;

Carrefour;

Atacadão;

Agibank;

Unimed;

Explorernet;

Claro;

Tim;

Vivo.

De 22 a 26: