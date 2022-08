3 signos que parecem ser do bem, mas podem ser perigosos quando não gostam de alguém

Existem alguns signos que parecem ser do bem, porém podem assustar qualquer um com as atitudes quando são passados para trás ou alfinetados por alguém que eles não gostam.

Podem ser mais individualistas, ou seja, se precisar colocar os próprios anseios à frente de tudo, eles nem pensam duas vezes e destratam os demais para não serem afetados.

As pessoas dessas casas astrológicas não toleram falsidades e fazem questão de deixar claro quando não gostam de algo ou alguém.

Pensando nisso, separamos uma pequena lista com alguns desses signos. Confira!

Conheça os signos que parecem ser do bem, mas podem ser perigosos quando não gostam de alguém:

1. Áries

Os arianos, desde quando nascem, já carregam consigo uma fama de serem briguentos e esquentadinhos, são os famosos “flor que não se cheira”.

As pessoas de áries não costumam fugir de conflitos. Além disso, se irritam facilmente com alguns comportamentos e injustiças, o que os fazem explodir com facilidade.

Se alguém for ruim com um ariano, pode se preparar, porque ele não é do tipo que se cala e com certeza vai atrás para resolver essa situação.

2. Aquário

O aquariano traz consigo uma impaciência desde o berço. Ele não é tão empático como um pisciano, por exemplo, e se não gostar de alguém, vai deixar isso bem claro, ignorando a existência dela.

Ele não é de muitas palavras como o geminiano. Se gostou, bem. Se não gostou, ele provavelmente te xingará.

3. Capricórnio

Para encerrar a lista dos signos que podem ser bem ruins quando não estão satisfeitos, aqui estão os capricornianos, que têm grande dificuldade para disfarçar a cara de ranço e são temperamentais.

De longe eles parecem bem amigáveis, mas na real eles costumam ser mais fechados, pessimistas e ranzinzas com quem não tem afinidade.

