Sabe aquela pessoa que tem um jeitinho de anjo, mas quando não tem ninguém olhando consegue ser outra pessoa? Pois é, existem alguns signos que têm uma carinha fofa, mas enganam como ninguém.

Eles sabem atuar maravilhosamente e têm um poder de persuasão incrível, sendo capazes de mudar qualquer cenário a favor dos próprios desejos.

O grande problema é que eles nem se doem por manipular tão bem qualquer pessoa. Ou seja, entrar em um relacionamento com esses signos pode ser algo muito perigoso.

Portanto, acompanhe a lista abaixo e fique atento, caso esteja se envolvendo com algum. Veja!

3 signos que têm uma carinha fofa, mas enganam como ninguém:

1. Câncer

Podem ter a carinha mais meiga do mundo e podem ainda serem extremamente carinhosos, mas quando esse signo decide algo, não tem nada que pare ele.

Manipulações, mentirinhas e sabotagens podem ser alguns mecanismo para eles alcançarem o que desejam.

E claro, o vitimismo. Quando o canceriano se vê sem muitas saídas, ele vai apelar para o drama do vitimismo e te fazer sentir compaixão dele, por mais errado que esteja.

2. Gêmeos

Os geminianos, assim como os demais signos do elemento ar, são soltos, detestam regras e sabem mentir como ninguém.

Quem tentar prender o geminiano terá uma grande decepção por ele detestar amarras. Pode esperar mentiras, sumiço e falta de comunicação.

São ótimos ilusionistas com a excelente lábia que possui e é capaz de enganar qualquer pessoa.

3. Aquário

Assim como os geminianos, o aquariano possui o incessante desejo por liberdade. Isso faz com que ele minta com a maior cara limpa, sem pesos na consciência.

O aquariano também tem um enorme defeito em marcar compromissos no calor do momento e depois ter que arranjar boas desculpas para desmarcar, porque simplesmente perdeu o interesse.

Ele mente bastante quando o assunto é relação íntima, no entanto, com as amizades, eles são as melhores pessoas do universo e isso é um fato.

