Neymar comemora gol com ‘beijo pro gordo’ em homenagem a Jô Soares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Neymar homenageou neste sábado (6) o artista e humorista Jô Soares, morto aos 84 anos.

Depois de abrir o placar para o Paris Saint-Germain em jogo contra o Clermont pelo Campeonato Francês, o jogador brasileiro exibiu a mensagem “um beijo pro gordo”, escrita numa faixa em seu punho e mandou um beijo para as câmeras.

O camisa 10 da seleção brasileira abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Com mais dois passes para gols vindos do craque, o time parisiense terminou a etapa inicial vencendo por 3 a 0.

Em abril de 2010, Jô Soares recebeu no Programa do Jô toda equipe do Santos, que incluía Neymar e Ganso. A edição bem-humorada do talk show foi lembrada pelo clube depois da morte de Jô.

“É a primeira vez que eu entrevisto tanta gente junta”, disse Jô Soares. “Eu quero deixar bem claro que isso não é uma homenagem ao time do Santos e sim ao futebol brasileiro. Eu torço pelo Fluminense mas, neste caso, eu não posso deixar de homenagear esses meninos –que é tudo moleque, graças a Deus –que estão reinventando o espírito de criatividade e irreverência do nosso futebol”, acrescentou na ocasião.