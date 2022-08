Homem que entrou na frente de mulher que ia levar tiros do ex é transferido para Goiânia

Uma conversa em frente ao portão de uma residência no Bairro Jardim Paquetá, em Planaltina terminou com projéteis de bala e sangue no chão. A tentativa de homicídio ocorreu no fim da tarde de sábado (06).

O Portal 6 apurou que uma mulher, de 33 anos, estava conversando um homem, de 44 anos, a respeito do conserto de um celular – já que o mesmo havia indicado um amigo para fazer o reparo no eletrônico.

Nesse momento, o ex-companheiro da mulher passou em frente ao local e, ao ver a cena, disparou diversas vezes contra a mulher. O homem, ao perceber o intuito, entrou na frente da amiga e foi vítima de vários tiros.

Para se safar, o autor saiu do carro e subiu em um moto que passou no local para capturá-lo e outro homem assumiu o veículo.

A mulher conseguiu arrastar a vítima para dentro da casa e o Serviço Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

Após o ocorrido, o homem ainda mandou uma mensagem para a mulher dizendo que vai atrás dela.