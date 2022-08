Alta do leite trouxe consequências dramáticas para panificadoras e clientes em Anápolis

Padarias e confeitarias de Anápolis estão fazendo malabarismos para não repassar os custos da alta do leite aos clientes. O produto, indispensável para as delícias do café da manhã e dos lanches, foi o grande vilão da inflação, com alta de 22% em julho.

Pollyanna Borges, proprietária de uma confeitaria artesanal na cidade, foi diretamente afetada pela alta. Para não perder a qualidade dos quitutes, está gastando, em média, cerca de R$ 2.500 por mês só com o laticínio.

“Prefiro continuar usando os produtos de qualidade, aqueles que sempre usei em todos esses anos, em vez de trocar as marcas e usar as misturas lácteas que tem preços mais acessíveis. Vamos tentando driblar esses obstáculos, acreditando que é só uma fase e que em breve os preços dos leites e derivados voltem ao normal”, relata.

A empresária lutou para não repassar os reajustes, mas acabou tendo que fazê-lo. “Este ano já fiz dois reajustes, mas tento segurar o máximo que posso para que os clientes não parem de comprar”, confessa.

Como consequência, a confeitaria viu as vendas caírem. “Hoje, com os preços tão elevados, as encomendas diminuíram. As clientes que faziam ‘mesversários’ todos os meses já não fazem mais, até aquelas q compravam sem motivo, só mesmo pra lanchar também diminuíram”, lamenta.

Hellen Cristina, que também atua no ramo, notou grande impacto no caixa do estabelecimento. Os negócios, relata, foram muito afetados pela alta do leite.

“Eu vi meu faturamento cair bruscamente nos últimos dois meses. Acredito que o lucro caiu de 20% a 40%, mesmo atendendo mais clientes”, afirma.

Com a produção de bolos personalizados, a confeiteira já até mesmo viu clientes desistindo de comemorar o aniversário por não poder pagar.

“Procuro colocar preço justo nos meus produtos, mas o poder de compra da população vem caindo na velocidade que o leite sobe”, reclama.

“Muitas vezes eles [clientes] vêm querendo decorações personalizadas e acabam optando pelo mais simples para tentar adequar ao orçamento, ou nem fecham mesmo. Já vi cliente desistindo de comemorar. Para não passar em branco, compram só o bolo para pouquíssimas pessoas mesmo”, confidencia.

Noutra confeitaria de Anápolis, Lara Christine relatou que foi necessário realizar alguns reajustes para ser possível se adequar aos novos preços.

“O aumento do custo da matéria prima foi o que mais nos afetou, pois o que utilizamos em maior volume, são todos derivados de leite. Consequentemente, tivemos que fazer reajustes no valor final ao cliente. Mas, a maioria entende, sabem que realmente não tem como manter”, pontua.

Expectativa

Para quem sofre com a carestia dos derivados de leite, no entanto, o coordenador técnico do Senar Goiás, Joás Bueno, tem um bom indicativo. Já neste mês os consumidores devem observar uma diferença positiva no valor do produto.

“Na segunda quinzena de julho e agora agosto já houve queda. Nós chegamos ao nível recorde de R$ 5 para o produtor, mas agora já está em R$ 3,48”, compara.

O coordenador ressalta que a forte alta do leite se relaciona com a baixa oferta de produtos, além do valor elevado dos combustíveis. A necessidade de importações de insumos também impactou no preço final.

Apesar da queda prevista para este mês, Joás pondera que o consumidor não deve encontrar valores nos níveis pré-pandemia. “Não vai cair tanto o preço, pois houve um aumento das commodities”, frisa.