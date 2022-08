Caiado lidera com 46,1% e venceria eleição no primeiro turno

O governador Ronaldo Caiado (UB) seria reeleito no primeiro turno se a eleição fosse hoje. É o que indica um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (08).

Caiado aparece com 46,1% na estimulada. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), tem 24,9%. Vitor Hugo (PL) é o preferido de 9% dos eleitores.

De acordo com a pesquisa, Wolmir Amado (PT) tem 1,7%. Cíntia Dias (PSOL) soma 0,7%, Edigar Diniz (Novo) é citado por 0,5% e Helga Martins (PCB) por 0,3%.

A soma de todos os outros candidatos não chega às intenções de voto do governador, o que indica triunfo no dia 02 de outubro.

A Paraná Pesquisas ouviu 1540 eleitores em 58 municípios goianos. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº GO-07374/2022.

Espontânea

Na espontânea, Caiado tem 19,5%, enquanto Mendanha aparece com 7,3%. Vitor Hugo é mencionado por 3,5% e Marconi Perillo, que deixou a corrida, por 2,7%. Os demais não chegam a 1%.

Dos entrevistados, 61,9% não souberam dizer espontaneamente em quem vão votar. Outros 4,4% afirmaram que votarão nulo ou branco.

Comparação

Na pesquisa do Paraná em junho, Caiado aparecia com 40,8% na estimulada. Houve crescimento de 5,3%, portanto, acima da margem de erro. Mendanha tinha 21,9% no levantamento anterior. Marconi, que deixou a corrida, aparecia com 14,6%.