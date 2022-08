Estudante de direito é acusado de assediar colegas de faculdade em Anápolis

O presidente do diretório acadêmico e da atlética do curso de direito de uma instituição particular de Anápolis, Daniel Afonso Lima, mais conhecido como Tarzan, foi acusado de assédio por colegas. De acordo com o relato de uma das vítimas, obtido com exclusividade pelo Portal 6, ele chegou a tocar os lábios dela com as mãos.

A jovem contou que os alunos estavam em uma reunião, quando o rapaz foi até ela para conversarem sozinhos. Ele teria pego na mão direita dela, onde inclusive fica a aliança de compromisso.

Em seguida, Tarzan a elogiou de formas relatadas por ela como invasivas, uma vez que os dois não tinham tal intimidade.

As coisas teriam saído ainda mais do controle quando o suspeito perguntou se ela descendia de negros, por “possuir uma boca carnuda” e logo começou a tocar os lábios dela sem autorização.

Chocada, a garota não teve reação e disse ter se sentido totalmente invadida.

As denúncias também dão conta que o estudante utilizou o perfil da atlética no Instagram para assediar outras mulheres.

Outros integrantes da agremiação estudantil têm feito cobranças públicas sobre a gestão do rapaz. Uma nota, inclusive, foi emitida por outros estudantes que estão na atlética, cobrando a renúncia de Tarzan.

Outro lado

Tarzan publicou um vídeo se pronunciando a respeito do ocorrido, tanto na página oficial da atlética, como no próprio perfil pessoal.

O Portal 6 entrou em contato com o jovem, que alega que as denúncias feitas contra ele são falsas e criadas por conta de uma divergência que teve com os administradores da rede social.

“A situação é uma tentativa de cancelamento. É uma inverdade. O motivo dessa historia toda foi somente porque houve um atrito entre administradores da rede social. E criaram essa historia que não procede, inclusive, desconheço qualquer acusação que fizeram”, afirmou.

Com tudo isso, ele relata que já até mesmo renunciou ao cargo que exercia, mas que mesmo assim, não teria sido o suficiente para acabar com o inconveniente.

O estudante também foi à Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência contra os colegas por calúnia.

Diversos estudantes foram até uma publicação realizada pela atlética para anunciar uma festa, e deixaram comentários indignados com a gestão do estudante.