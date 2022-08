Grave acidente com ônibus deixa duas pessoas mortas e dezenas feridas na BR-153

O início da madrugada desta segunda-feira (08) foi de tensão e tragédia para passageiros de um ônibus de turismo que trafegava pela BR-153, na zona rural de Uruaçu – região Norte do estado.

O ônibus, que contava com 52 pessoas entre passageiros e motoristas, tombou às margens da rodovia, no km 217. Duas mulheres, ainda não identificadas, tiveram os óbitos confirmados no local.

O Portal 6 apurou que foi necessário realizar o destombamento do ônibus para que os corpos fossem retirados debaixo das ferragens. As outras 50 pessoas que estavam no veículo sofreram lesões leves ou não apresentaram ferimentos.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, ambulâncias da Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela via, já prestavam as primeiras assistências.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado. Foram necessárias cinco ambulâncias, sendo quatro da Ecovias e uma do SAMU, para transportar os passageiros para unidades de saúde da Região.

O Instituto Médico Legal (IML) também realizou os procedimentos cabíveis.