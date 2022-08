Justiça mantém cassação do diploma de vereador de Pirenópolis

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) manteve a cassação do diploma de vereador de Manoel Gomes Batista Filho (Republicamos) e ainda com aplicação da multa de R$ 20 mil pela prática de compra de voto durante as eleições 2020.

O TRE também determinou o imediato afastamento de Manoel Gomes Batista Filho do mandado de vereador de Pirenópolis, com a comunicação à Câmara Municipal, além da convocação do suplente parlamentar.

O órgão acolheu parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE), negando provimento de recurso e mantendo a sentença do juiz da 26ª Zona Eleitoral de Goiás.

Segundo apurado, no dia das eleições de 2020, Manoel Gomes Batista Filho (então candidato à reeleição), entregou, por meio do filho, R$ 50 a uma eleitora para que votasse nele.

Toda a ação foi gravada e, somada as demais provas documentais e depoimentos de testemunhas, serviu como prova para a sentença em primeiro grau.

A reportagem tentou localizar Manoel Gomes Batista Filho, mas não obteve sucesso. O espaço segue a aberto