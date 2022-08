Comissária de bordo sofre fratura na coluna após pouso ‘forte’ nos EUA

Uma comissária de bordo sofreu uma grave lesão na coluna após o piloto de um voo comercial da Southwest Airlines realizar um pouso com impacto mais forte que o comum no aeroporto John Wayne Orange County em Santa Ana (Califórnia), nos Estados Unidos. O caso ocorreu no dia 1 de julho, mas o relatório final com a confirmação do incidente foi divulgado pelo NTSB (Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos) na sexta-feira (5).

Segundo o documento, publicado no site do órgão, os ocupantes do voo WN-2029, que estavam a bordo de um Boeing 737-700, já se preparava para o pouso na pista 20R do aeroporto quando ocorreu o incidente. Devido à pista curta, a tripulação fazia aproximação visual e tentava manobrar a aeronave com flutuação mínima. No entanto, o pouso acabou sendo mais forte que o previsto.

Um pouco após a aterrissagem, a tripulação foi informada que uma comissária de bordo havia machucado as costas.

Ela afirmou que o avião atingiu o solo com tanta força, que pensou que ele havia caído, segundo diz o relatório. A funcionária imediatamente sentiu dores nas costas, no pescoço e não conseguia se mover, precisando de atendimento médico.

Ela foi transportada para um hospital local, onde recebeu o diagnóstico de fratura de compressão na vértebra T3, O NTSB não informou o estado de saúde atual da mulher.

Ainda, de acordo com o documento, o avião transportava 137 passageiros, além dos 5 comissários de bordo. Não houve relatos de mais pessoas que tenham se machucado durante a aterrissagem.