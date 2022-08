Motociclista é levado para o HUGOL após ser atingido em cheio por carro

Um motociclista, de 25 anos, sofreu um grave acidente na tarde desta terça-feira (09), na Avenida Bernardo Sayão, esquina com Rua 06, no Setor Centro-Oeste, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o motorista estava conduzindo uma moto adaptada para triciclo, quando foi atingido por um carro em um cruzamento.

A parte dianteira da moto bateu na lateral esquerda do carro, batendo na altura da roda dianteira. Com o impacto a vítima caiu na pista e resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A motorista do carro, uma mulher de 41 anos, permaneceu no local do acidente e realizou o teste do bafômetro. O resultado não apontou consumo de bebidas alcóolicas por parte da condutora.

A elucidação do caso será realizado pela DICT.