Com aroma, imagens e tato, Goiânia recebe exposição sensorial sobre acidente do Césio-137

Evento pretende contar detalhes sobre caso ocorrido na capital há 37 anos

Gabriella Pinheiro - 12 de abril de 2024

Exposição sobre Césio-137. (Fotos: Iron Braz/Governo de Goiás)

O grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido em Goiânia, conhecido como Césio-137, será recontado por meio de uma exposição imersiva e sensorial na I Mostra de Saúde Digital.

Realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o evento é gratuito e acontece até o próximo domingo (14) no Centro de Convenções da capital, localizado na Rua 4, no Setor Central.

A exposição será aberta ao público das 08h às 19h e visa proporcionar uma experiência imersiva e sensorial aos visitantes sobre o acidente radiológico ocorrido na cidade em setembro de 1987.

De acordo com a SES, a apresentação será feita na versão bilíngue português-inglês da fotorreportagem “A história do acidente radioativo em Goiânia – 37 anos” e contará com imagens, sons, aromas e tatos para que os participantes conheçam mais sobre o caso.

A ação acontece em uma sala de 15 metros por 15 metros, com telas Led em quatro paredes e vídeos projetados contando a história do acidente.

Conforme o órgão, o espaço escolhido para sediar a exposição tem capacidade máxima de 50 pessoas por vez. Cada visita possui um tempo médio de 20 minutos.

Além da apresentação, os participantes também poderão aproveitar outras atividades do evento como palestras e hackathon – competição feita pela Hub Goiás que reúne 10 grupos, com 6 pessoas, que enfrentarão o desafio de desenvolver a melhor solução para uma questão da saúde.