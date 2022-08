‘Mundial eu tenho’, diz Luiz Adriano ao provocar perfil palmeirense com postagem

O término conturbado da passagem de Luiz Adriano pelo Palmeiras segue um tema de conflito entre o jogador e a torcida nas redes sociais. O episódio mais recente aconteceu na última segunda-feira (8), quando o jogador respondeu uma provocação feita em uma página dedica ao clube no Instagram.

No último final de semana, Luiz Adriano perdeu um pênalti na estreia do Antalyaspor, sua atual equipe, no Campeonato Turco, contra o Galatasaray. A página do perfil dedicado ao Palmeiras publicou o vídeo do erro do atacante com a legenda “Luiz Adriano ia dar a vitória pro seu time, mas…”.

Diante dos comentários e das brincadeiras sobre o pênalti perdido, o atacante provocou a torcida de seu ex-clube escrevendo “Mundial eu tenho”. A réplica do jogador foi uma referência ao título que conquistou com o Internacional, em 2006, e ao fato do Palmeiras ser constante alvo de zoeiras pelas controvérsias com a Fifa pelo reconhecimento da conquista da Taça Rio de 1951 como Mundial.

Pouco depois de comentar a publicação, o atacante compartilhou uma foto na sua conta do Instagram ao lado da taça do Mundial. “Sei que não dia de #tbt mais é dia de #tb. Boa noite a todos e uma ótima semana, beijos. Vem que dá tempo”, escreveu o jogador na legenda.

Essa não foi a primeira vez que Luiz Adriano provocou fazendo alusão ao Mundial. Poucos dias após a derrota da equipe para o Chelsea na última edição da competição, o atleta mandou uma mensagem para uma torcedora dizendo “E aí, sem Mundial”.

O atacante deixou o Palmeiras no começo do ano, quando chegou a um acordo pela rescisão do seu contrato. Entre 2019 e 2021, foram 106 jogos disputados com a camisa da equipe e 32 gols anotados. Nos últimos meses de sua passagem pelo clube, o atleta passou um período afastado do restante do elenco.