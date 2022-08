Novo shopping de Anápolis já tem prazo para conclusão das obras

Em obras desde 2019, o complexo Gran Life, localizado na Avenida Goiás, já tem previsão para estar pronto, em Anápolis. O local que irá abrigar um hospital e um shopping já está 20% concluído.

O empreendimento, que deve ser entregue no final de 2023, contará com espaço para 51 lojas. No total, o investimento realizado na construção é de R$ 200 milhões.

De acordo com o engenheiro Cleberson Marques, o Gran Life não será um shopping convencional. A área comercial é destinada a estabelecimentos relacionados a suprimentos médicos.

“Ele é um shopping de serviço voltado para a saúde, ele não é tradicional, de lojas de roupas e de bijuterias. Ele é para dar suporte a toda necessidade de radiologia, imagem, serviço da saúde, suporte de materiais hospitalares, tudo que a cidade precisa nesse quesito”, explicou.

A expectativa é que o complexo movimente em Anápolis cerca de R$ 300 milhões por ano. Além disso, o engenheiro conta que cerca de 500 funcionários diretos e indiretos já trabalham na obra.

“Em 10 anos a gente espera que esse empreendimento movimente quase R$ 3 bilhões em volta dele, em relação a serviços médicos e área comercial”, disse.

O empreendimento também terá um hospital com 80 leitos convencionais e 20 leitos da UTI, salas e lojas comerciais e apartamentos.