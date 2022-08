Polícia descobre que mãe escondia carro de encapuzados que roubaram posto em Anápolis

A Polícia Militar (PM) encontrou nesta segunda-feira (08) o carro utilizado no assalto ao Posto Cerrado, em Anápolis, na última sexta-feira (05). A mãe do suspeito havia escondido o veículo em Goiânia.

O Portal 6 apurou que os militares obtiveram informações do endereço de um dos três envolvidos e se deslocaram até o local.

Na residência, a mãe do rapaz afirmou que o carro utilizado no crime era dela e que, temendo que o filho fosse preso por isso, ela decidiu abandonar o carro em uma rua de Goiânia com a chave escondida no pneu.

Para a PM, a mulher contou também que o jovem, de 18 anos, teria fugido para a capital. Ela levou a equipe até o endereço onde o veículo estava, para ser apreendido.

A mãe do rapaz também será avaliada como uma das envolvidas. O caso agora, será investigado pela Polícia Civil.