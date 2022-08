A febre dos suplementos alimentares. Vilões ou mocinhos?

Os suplementos alimentares estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Estes suplementos não são considerados medicamentos; sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação.

Com o cotidiano agitado e corrido, muitas pessoas esquecem de se alimentar de maneira correta e com o passar do tempo essas mesmas pessoas podem apresentar queixas como fadiga, indisposição, cansaço, baixa concentração, queda de cabelo, unhas fracas dentre outros relatos comuns que ouço no consultório, e é nesse espaço que soluções fáceis trazidas pela indústria ganham mercado.

Farmácias, supermercados, lojas de suplementos e até sites com “profissionais” disponíveis para ouvir as suas queixas e te passar uma fórmula especifica aliado a um marketing certeiro das redes sociais convence uma boa parcela da população a comprar esses produtos.

No entanto é preciso tomar cuidado, pois existem riscos associados ao uso de suplementos, especialmente o risco de consumir produtos irregulares, ou seja, que apresentam em sua composição substâncias que não foram avaliadas. Outro perigo dos suplementos é o consumo em quantidades acima do limite de segurança e também por grupos populacionais para os quais não sejam indicados.

Por isso, é importante ficar atento ao consumo desses produtos, e repensar as suas queixas antes de consumi-los por conta própria. Que tal se perguntar: minha alimentação está saudável? Porque estou cansado? Será que preciso de um suplemento ou de um descanso para melhorar a minha concentração? Será que estou com níveis baixos dessa vitamina no sangue e por isso preciso dessa vitamina neste produto? Antes de tomar qualquer suplemento, procure uma profissional capacitada para te auxiliar!

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6.