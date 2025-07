Festa do Divino de Pirenópolis pode virar patrimônio cultural imaterial de Goiás

Festividade, que remonta ao século XVIII, tem raízes profundas na história colonial de Goiás e é considerada uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas do estado

Samuel Leão - 11 de julho de 2025

Festa do Divino de Pirenópolis. (Foto: Saulo Cruz/Ministério do Turismo)

O deputado Cristóvão Tormin (PRD) apresentou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o projeto de lei nº 17006/25, propondo que as comemorações da Festa do Divino Espírito Santo, em Pirenópolis, sejam reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Goiás.

A festividade, que remonta ao século XVIII, tem raízes profundas na história colonial de Goiás e é considerada uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas do estado.

Segundo Tormin, a tradição da festa remonta ao período da colonização portuguesa, com registros datados de 1730 na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Ele destaca a relevância histórica e cultural da comemoração, que atrai turistas e fortalece a identidade local.

O projeto visa garantir a preservação dessa tradição, além de promover políticas públicas para a continuidade, e será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alego.