Técnico-administrativos da UEG realizam manifestação em Goiânia

Ato cobra a apresentação, pelo Governo Estadual, de um Plano de Cargos e Remuneração (PCR)

Samuel Leão - 14 de julho de 2025

Técnicos da UEG manifestam em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Ainda no embalo da greve, deflagrada na última quinta-feira (10), os servidores técnico-administrativos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) realizaram uma manifestação na frente da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (Eseffego), em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (14).

O ato cobra a apresentação, pelo Governo Estadual, de um Plano de Cargos e Remuneração (PCR), que iria proporcionar perspectivas de crescimento dentro da instituição para os trabalhadores.

Com faixas que estampam frases como “uma sociedade segura começa com a educação”, “UEG na rua, Caiado a culpa é sua” e também “descaso se responde com greve”, dezenas de servidores marcharam pelas ruas da capital.

O movimento ocorre também nas outras 42 unidades universitárias espalhadas por Goiás, que alcança 39 municípios. Segundo os servidores, a UEG é a única universidade estadual do país que não conta com um PCR.

Vale pontuar que, em resposta ao movimento, o governador Ronaldo Caiado (UB) acionou a Justiça buscando apontar ilegalidade na ação, o que poderia resultar até em multas aos manifestantes.