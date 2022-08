Saiba como ficará a Região da 44 de Goiania após investimento de R$ 160 milhões

Um dos principais locais de comércio de rua no Brasil, a Região da 44 em breve deverá passar por obras de revitalização.

Ao Portal 6, Lauro Neves, presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), explicou que a primeira parte do projeto consiste na construção de uma plataforma que ligará o terminal do BRT, localizado na Avenida Goiás, até as lojas da 44, passando pela Rodoviária e a Feira Hippie. O custo estimado da obra é de R$ 100 milhões.

“Nós temos o projeto da plataforma que liga o BRT a região. Por lá serão realizados algo em torno de 25 mil embarques e desembarques por dia, um volume de pessoas que vai acessar toda a região, não só a 44. Nós pegamos todas estas ferramentas e juntamos em um projeto para dar maior qualidade para os visitantes”, detalhou.

Além de interligar os dois pontos, a passarela também terá opções para as pessoas que transitarem por ela durante o dia todo.

“Essa plataforma que tem origem na 44, você pode criar ali barracas com comidas típicas, artesanato e outros itens regionais para dar vida a essa plataforma”.

Após a construção da plataforma, em um segundo momento serão realizadas intervenções no trânsito da região. De acordo com o presidente da AER44, existem finais de semana que o local recebe até 1 milhão de visitantes, o que torna as obras ainda mais necessárias.

“São 600 mil metros quadrados recebendo 250, 300 mil pessoas por semana. Tem final de semana que passam por aqui 1 milhão de pessoas, o trânsito é um desafio muito grande. Dentre as ações que estamos propondo para o trânsito da região, é pegar a Avenida Contorno e transformá-la apenas em sentido Sul-Norte. Da mesma forma, faríamos com a Rua 44, transformando em sentido Norte-Sul. Estamos criando um sentido anti-horário para dar maior fluidez no trânsito”, explicou.

Além do trânsito dos veículos de passeio e ônibus que circulam pelo local, haverá também um espaço específico para a circulação dos carrinhos que transportam mercadorias de um local a outro.

“Nós estamos criando uma rota para aqueles carrinhos de carga, um trânsito que não é tão visto assim, desses carrinhos que transportam mercadoria. Quando a gente prepara essas vias, nós preparamos para os carrinhos e pedestres”.

Após todas estas mudanças no trânsito da região, haverá a criação das chamadas “ruas inteligentes”, onde a prioridade será dada aos pedestres que trafegam pela 44.

O investimento para estas intervenções e alterações será milionário. Segundo Lauro, a estimativa é de que chegue a até R$ 160 milhões.

“Num terceiro momento vem as ruas inteligentes para dar prioridade para os pedestres. Nós vamos diminuir o trânsito na 44 e na Avenida Contorno. Vamos criar quiosques, bancos, árvores, além de uma boa iluminação. o projeto que dá origem as ruas inteligentes e melhora o trânsito, está sendo orçado ainda, mas a estimativa é de que seja de 150 a 160 milhões”.