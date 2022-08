Filha se assusta com o que viu na foto dentro da casa do pai já falecido

Uma simples foto tirada no espelho pela jovem Natalina Chevette foi capaz de aterrorizar alguns internautas nas redes sociais por revelar um detalhe assustador, que seria uma suposta aparição de fantasma.

A fotografia foi tirada em novembro do ano passado (2021), enquanto a menina visitava o apartamento do pai dela, que já faleceu. De acordo com ela, não havia ninguém atrás dela e tão pouco no local.

“Nessa foto eu tava sozinha, não tinha ninguém atrás de mim nessa hora”, escreveu ela.

O relato foi encaminhado pela mulher para a página “Relato macabro” que costuma postar histórias sobrenaturais vividas por algumas pessoas.

Segundo Natalina, a aparição foi notada por alguns amigos dela que avisaram-na do detalhe inusitado contido na imagem.

meu amigo aqui fudeu pic.twitter.com/00Ad5egsNU — relatos macabros (@relatomacabro) August 3, 2022

“Recentemente eu mandei essa foto que eu tirei em novembro para um amigo meu, que ficou tipo wtf bro (What The Fuck? Expressão chula que denota surpresa)”, ressaltou.

Após a divulgação, comentários opinando sobre a estranha aparição na imagem não passaram batidos no Twitter.

“Claramente tinha alguém de carne e osso atrás dela”, afirmou um.

“É a sombra dela”, disse outro.

Teve até quem afirmou que, na verdade, o detalhe seria o fantasma do falecido pai dela e que um ato era um gesto “fofo”.

“Não achei tão macabro pelo fato de que pode ser o pai falecido dela, achei até fofo”, escreveu.