Para cuidar da filha, mãe entra para o curso de direito e forma junto com ela em Anápolis

Obter uma formação em um curso superior já é algo único e marcante, mas esse momento tão importante da vida foi ainda mais especial para mãe e filha, anapolinas, que se formaram juntas em Direito, na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA).

Aos 51 anos, Cristina Gomes de Oliveira Teixeira realizou o grande sonho de poder se aproximar ainda mais da filhota, Talita Oliveira Teixeira, de 21 anos, e com isso ainda alcançou a quarta graduação no ensino superior.

A jovem passou no vestibular com apenas 16 anos e na época, ela estava passando por um delicado problema de saúde.

Querendo cuidar mais de perto da filha, a mãe decidiu que elas iriam seguir juntas nesta jornada acadêmica. Mesmo com uma certa hesitação por parte da descendente no início, ela seguiu com a decisão.

“Quis acompanhar e estar ao lado de minha filha por mais tempo. Eu e meu esposo tomamos essa decisão juntos. De início ela ficou relutante, mas foi por conta desta escolha que nos aproximamos ainda mais e com o tempo viramos grandes companheiras de jornada”, relatou para a UniEVANGÉLICA.

Orgulhosa de mais uma conquista da genitora, Talita contou à universidade o quanto se inspira na mãezona e o quanto recebeu apoio, incentivo e carinho durante os anos de curso.

“Tudo que ela se compromete a fazer, desempenha com muita destreza, dedicação e profissionalismo, não foi diferente na faculdade, tanto que esse foi o 4° curso superior que ela finalizou. Ela se dedicou e me incentivou a buscar sempre dar meu melhor no curso. Ela foi minha força e meu apoio durante toda essa jornada e eu só cheguei até aqui porque pude contar com o indescritível suporte que ela me ofereceu”, afirmou.

Após pegarem os diplomas e concluírem essa linda fase da vida juntas, mãe e filha podem dizer em alto e bom som que além de companheiras da vida, também se tornaram parceiras de profissão.