Vídeo mostra ‘tornado de fogo’ se formando em incêndio florestal nos EUA

Um incêndio florestal formou um grande “tornado de fogo” perto de Gorman, no noroeste de Los Angeles, na Califórnia. De acordo com o Los Angeles Times, mais de 200 bombeiros foram para a região combater as chamas.

Um vídeo transmitido pelo canal KTLA, dos Estados Unidos, mostra as chamas formando uma espiral, junto a uma coluna de fumaça subindo. Um helicóptero é visto trabalhando no combate ao fogo.

O Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles informou que a contenção do incêndio ocorre com “bom progresso”. A causa do incêndio -que começou por volta das 17h (horário local), desta quarta (10)- não havia sido descoberta pela corporação.

Apesar da grande proporção, que atingiu quase 60 hectares da floresta, o fogo não ameaça a população.

O Corpo de Bombeiros explicou que o “tornado de fogo” provavelmente foi resultado de “queima de materiais combustíveis secos e ventos erráticos”.