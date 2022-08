Dia dos Pais chegando e, com isso, chegam também algumas preocupações sobre o que fazer para agradar o ente querido durante a data.

Uma das soluções para o problema, é maratonar alguns programas disponíveis na internet. As opções são diversas e podem ser uma ótima saída para quem busca realizar um programa diferente com o pai durante a data.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns filmes na Netflix para assistir no Dia dos Pais e se emocionar bastante.

6 filmes na Netflix para assistir no Dia dos Pais e se emocionar bastante

1.O pai que move montanhas

O filme “Pai que move montanhas” é uma ótima opção para quem está em busca de assistir algo interessante junto com o pai.

A trama conta a história de um policial ambiental que recebe a notícia de que seu filho desapareceu nas montanhas e, assim, decide montar uma força tarefa para encontrar o menino.

No entanto, alguns conflitos extremos aparecem no meio do caminho, o que dificulta a investigação do homem.

2.A procura da felicidade

Estrelado pelo ator Will Smith, o filme “A procura da felicidade” é uma ótima recomendação para assistir na Netflix no Dia dos Pais.

Na trama, Will interpreta Chris Gardner, um pai de família que enfrenta algumas dificuldades financeiras para conseguir cuidar do filho, após a esposa dele, Linda (Thandie Newton), sair de casa.

Agora como pai solteiro, o homem precisa lutar para conseguir um emprego digno para cuidar de Christopher (Jaden Smith), seu filho de apenas 5 anos.

3. Pai em dose dupla

Em “pai em dose dupla”, um empresário executivo de uma rádio chamado Brad (Will Ferrell) tenta se esforçar ao máximo para ser o melhor padrasto para os dois filhos da namorada dele, Sarah (Linda Cardellini).

4. Paternidade

Um dos filmes na Netflix para assistir no Dia dos Pais e se emocionar bastante é o “Paternidade”.

A trama narra a história de Matt (Kevin Hart) que, após perder a esposa durante o parto da filha, decide criar a menina sozinho.

Apesar da tristeza de perder a amada, ele promete cuidar da pequena e assumir todas as responsabilidades de um pai.

5. Lá Vêm os pais

A comédia “Lá Vêm os Pais” mostra um pai (Adam Sandler) que decide se responsabilizar pelos gastos da festa de casamento da filha, apesar de poder contar com a ajuda do pai do noivo (Chris Rock).

Com isso, os homens devem aprender a conviver de forma pacífica e evitar possíveis desavenças na relação.

6. A creche do papai

Estrelado em 2003, “A creche do papai” mostra a vida de Phil (Jeff Garlin) e Charlie (Eddie Murphy), duas pessoas que perderam o emprego recentemente e, por isso, são obrigados a cuidar dos filhos até arranjarem um novo serviço.

Assim, eles têm a ideia de criar uma creche para cuidar das crianças enquanto os pais trabalham.

Vale a pena conferir!

