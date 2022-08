IBGE está em busca de novos recenseadores para trabalhar em Goiânia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de vagas para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, em Goiânia.

Ao todo, são 24 oportunidades disponíveis, sendo uma delas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), com salário de R$ 1,3 mil.

Os interessados em participar devem ter ensino médio completo e se inscrever de forma gratuita na unidade do IBGE, localizada na Avenida 85, n° 971, Setor Sul.

Ao chegar no local, os candidatos devem entregar o formulário de inscrição que está disponível no site da instituição. O período de cadastro vai até às 17h do dia 16 de agosto.

Além do salário, os selecionados também receberão auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, de acordo com a legislação vigente.

A seleção ocorrerá por meio de análise de formação dos participantes e o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 31 de agosto.