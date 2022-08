Mudanças bruscas de temperaturas vão dominar fim de semana em Goiânia e Anápolis

Os fenômenos que atingiram Goiás ao longo dessa semana começam a perder intensidade. Tanto o corredor de umidade quanto a massa de ar polar começam a dissipar e os efeitos dessas circunstâncias já são bem comuns para os goianos. Mas talvez não no mês de agosto, especificamente.

A amplitude térmica vai dominar o fim de semana na maioria das cidades do estado. Em Goiânia, por exemplo, no sábado (14), o dia começa com os termômetros batendo a casa dos 14 ºC , chegando a máxima de 31 ºC.

Em Anápolis, a diferença entre a mínima e a máxima também é lastra, o clima segue mais ameno, sendo 12 ºC e 27 ºC, respectivamente.

“O ar polar começa perder intensidade. Temos um pouco de temperaturas mais baixas no início da manhã de sábado, mas domingo já deve ser subir um pouco mais e segunda-feira, vida que segue, dentro da normalidade”, informa o gerente do Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim.

O município goiano que desbanca na mínima no sábado é Jataí, com 10 ºC.

No domingo (14), as manhãs já não começam mais com frio tão intenso. Na prática, a maioria das cidades começa com alteração de 2ºC a 3 ºC a mais que no dia anterior.