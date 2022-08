Só quem precisa lidar diariamente com a diabetes sabe o quão desafiador pode ser conseguir controlar o nível de açúcar no sangue, sendo até mesmo necessárias táticas para auxiliar nesse quesito.

Para quem recebe o diagnóstico, o aparelho medidor de glicose acaba se tornando um objeto essencial e alcançar a taxa ideal se torna uma luta diária.

Quando os níveis de açúcar no sangue se elevam, diversos podem ser os sintomas, como tontura, emagrecimento repentino, excesso de fome, sede, vontade de urinar, assim como vários outros.

Diante disto, selecionamos algumas táticas simples que podem fazer toda a diferença para o controle da glicemia dos diabéticos.

6 táticas para reduzir o açúcar no sangue que todo mundo que tem diabetes pode seguir

1. Beba bastante água após as refeições

Se o consumo de água já é essencial para pessoas completamente saudáveis, essa prática se torna ainda mais importante para pacientes diagnosticados com diabetes.

A ingestão da bebida após as refeições é vista por especialistas como uma maneira natural e simples de reduzir os níveis de açúcar no sangue.

2. Cuidado com os carboidratos

Quando o assunto é táticas para reduzir o açúcar no sangue, o cuidado com a quantidade de carboidratos ingeridos durante o dia não pode ficar de fora.

Porém é importante ressaltar que o ideal é apenas manter uma certa atenção e não cortar por completo! Isso porque o carboidrato fornece ao corpo nutrientes essenciais como vitaminas e minerais.

3. Aumente o consumo de alimentos ricos em fibras

Muitos não sabem, mas principalmente após o consumo de carboidratos, as fibras são essenciais para poder reduzir o açúcar no sangue.

Uma boa ideia, que colabora principalmente na hora do almoço e do jantar, é sempre adicionar salada nas refeições, já que as folhas são ricas em fibras.

4. Preencha metade do seu prato com vegetais sem amido

Com poucas calorias, os vegetais são uma excelente fonte de nutrientes e quando são sem amido, ainda colaboram para controlar a glicemia.

Vagem, ervilha, pepino, folhas verdes, aspargos, pimentas, brócolis, abobrinha e cebola, são alguns deste alimentos que fazem toda a diferença quando adicionados no prato.

5. Controle o estresse

Pesquisas realizadas na área da saúde apontaram que o estresse pode contribuir para elevar os níveis de açúcar no sangue. Por isso, algumas táticas para o seu controle podem ser eficientes.

Para manter a calma, tente ouvir músicas relaxantes, dedique algum tempo para fazer algo que goste, respire lenta e profundamente quando perceber que algo está te deixando estressado.

6. Tenha horários certos para as refeições

Por fim, mas não menos importante, um horário correto já pré-definido para as refeições é mais uma das táticas que podem ser seguidas para ajudar a reduzir os níveis de açúcar.

Esse horário fixo é essencial para evitar aquelas temidas flutuações no índice glicêmico.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

