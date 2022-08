É até compreensível quem não gosta de jiló, quiabo ou inhame. Mas não dá para defender algumas culturas que consomem alimentos que são visivelmente perigosos.

Estes possuem cheiro estranho, gosto duvidoso e, além disso, podem até ser fatais. Afinal, do que estamos falando?

6 alimentos que são altamente perigosos e até fatais se ingeridos:

1. Caldo sangrento

Começando nossa lista, na culinária do Vietnã há um peculiar costume de fazer sopas com sangue de ganso, pato ou porco.

Para os vietnamitas, esse alimento é místico e divino, trazendo bênçãos desde para quem o prepara até para os que tomam.

O perigo desse antídoto misterioso está nas doenças que podem ser contraídas pelo consumo de sangue animal.

2. Fesikh

Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas no Egito, mais especificamente na primavera, os egípcios têm o costume de comer Fesikh, um peixe podre.

O costume surgiu porque durante essa época o rio Nilo inunda, deixando um grande número de peixes mortos em suas margens.

Assim, durante o feriado de Sham Ennessim, na segunda-feira logo após a Páscoa, a população prepara essa iguaria para receber bênçãos.

No entanto, todos os anos o Ministério da Saúde do Egito tenta persuadir seus cidadãos a deixar de consumir esse prato, pois pode causar envenenamento grave com um resultado fatal, mas a tradição ainda perdura de comer peixe podre.

3. Rãs touro americanas

Enquanto uns comem peixe estragado, na culinária africana quem ganha espaço são as grandes rãs touro americanas (bullfrog).

A questão é que quando são preparadas corretamente não causa nenhum perigo para a saúde.

No entanto, o cozinheiro deve se lembrar de que tanto sua pele quanto seus órgãos internos são venenosos e nesse caso, meu amigo, a intoxicação pode ser fatal.

4. Fugu

Partindo para o Japão agora, lá há um costume de comer fugu, preparado a partir do peixe baiacu, que contém uma dose letal de tetrodotoxina.

Assim como no preparo das rãs, aqui o cozinheiro precisa estar treinado para eliminar todas as partes venenosas deste peixe, mas não é algo que se pode confiar 100%.

Inclusive, anualmente no Japão há casos de envenenamento causados ​​pela iguaria.

5. Queijo casu marzu

Desta vez, temos os italianos se aventurando na culinária perigosa.

Basicamente, os moradores do país em forma de uma bota gostam de comer um queijo diferentão ou melhor dizendo: podre, até com larvas de moscas.

O consumo deste produto pode causar reações alérgicas, intoxicação alimentar e o risco de sofrer uma infecção pelas larvas.

6. Pangium edule

Encerrando nosso show de horrores (ou alimentos), temos aqui a semente de um fruto, conhecida como Pinguim edule, muito consumida na culinária de países como a Malásia e a Indonésia.

A questão é que a pequena noz possui um alto teor de ácido cianídrico, sendo muito perigosa!

