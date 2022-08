Adolescente choca ao revelar que faz pacto de sangue para provar amor ao namorado

Um caso extremamente chocante viralizou não somente na Ásia, como no mundo inteiro, após uma adolescente confirmar ter se auto-contaminado com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), por amor.

A garota, de apenas 15 anos, vive em Sualkuchi, na Índia, e se apaixonou por um homem que já lidava com a doença da AIDS. O romance da dupla já acontecia há três anos.

Neste período, a jovem tentou fugir com o parceiro por dezenas de vezes. No entanto, todas as tentativas fracassaram após os pais da adolescente a encontrarem e levarem de volta para casa.

Decidida a provar todo o sentimento pelo rapaz, a garota utilizou uma seringa para coletar o sangue do namorado e injetou o líquido contaminado na própria corrente sanguínea.

O namorado da adolescente foi preso imediatamente e, agora, a família dela deu início ao processo na Justiça. O quadro de saúde da garota é estável e segue sendo acompanhado por médicos.