Eleição a deputado estadual em Porangatu tem racha entre famílias e governadoriáveis incomuns

Com cerca de 30 mil eleitores, Porangatu, no Norte de Goiás, tem quatro candidatos à Assembleia Legislativa.

São eles: Givago Valadares (PRTB), Sheilismar Ribeiro (PRTB), Pedro Fernandes (Agir) e a Professora Sandra (PSDB).

Givago Valadares e Pedro Fernandes são considerados os mais fortes. De familiares de políticos tradicionais do municípios, têm raízes no eleitorado da cidade.

Pedro é ex-prefeito. Na tentativa de reeleger-se em 2020, perdeu para Vanuza Valadares, mãe de Givago, que, inclusive, também é filho de Eronildo Valadares, que também já governou a cidade, em 2012, e é um bem-sucedido empresário.

Vanuza também já foi deputada estadual, fator determinante para alianças do filho com políticos de casco duro. Gigavo faz dobradinha com o deputado federal José Nelto (PP). A família apoia a reeleição de Ronaldo Caiado (UB).

Givago comentou com a Seção Rápidas que tem sete, dos 13, vereadores depois de articulação da mãe com o presidente da Câmara dos Vereadores, Geraldo Santa Rita (PSC).

Pedro Fernandes, que disputa pelo Agir 35, é um tucano histórico. Tanto que, na região, um dos mais próximos de Marconi Perillo foi cunhado de Pedro, Júlio da Retífica, outro ex-prefeito de Porangatu. Pedro faz dobradinha com Jovair Arantes, candidato a deputado federal pelo PTB. O grupo de Pedro apoia Gustavo Mendanha (Patriota).