Festa em Goiás termina em sangue após ex encontrar mulher com o atual

Um homem precisou ser levado às pressas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceres, depois de ser esfaqueado pelo ex da atual namorada durante um show em comemoração ao aniversário da cidade de São Patrício, na madrugada deste sábado (13).

Testemunhas disseram que o suspeito, conhecido como Jeverson, e a vítima se envolveram numa briga. O ex acertou alguns golpes de faca no abdômen do rapaz.

O homem foi encaminhado de ambulância de São Patrício até Ceres. Os médicos identificaram três cortes no corpo dele.

O indivíduo foi levado ao centro cirúrgico em estado grave.

O caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.