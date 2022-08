Homem tenta ajudar vizinho, mas revelação acaba destruindo o casamento dele

Um vizinho, que tentou ajudar o parceiro a se livrar de um ladrão, acabou entregando um caso de infidelidade da mulher que morava ao lado e salvou completamente a vida do amigo.

Ficou confuso? Mas foi exatamente o que aconteceu em Jujuy, na Argentina. O primeiro homem teria visto um suposto invasor entrando escondido na casa do vizinho.

Então, a decisão mais sábia escolhida pelo argentino foi avisar o colega, que estava no trabalho e quis ir imediatamente até à residência para ver o que estava acontecendo.

Para a surpresa nada agradável da vítima, realmente havia um invasor na casa, no entanto, ele estava acompanhado da esposa do dono do imóvel. Ou seja, não se tratava exatamente de uma invasão.

Uma briga violenta foi iniciada entre os envolvidos e a polícia precisou ser acionada para amenizar a situação.

Na delegacia, tudo pôde ser esclarecido e ambos foram liberados. Apesar das cenas caóticas, não foram divulgadas nenhuma das identidades, nem mesmo se o homem traído conseguiu perdoar a esposa.