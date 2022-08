Wilder Morais declara maior patrimônio entre os candidatos ao Senado

O empresário Wilder Morais (PL) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o maior patrimônio entre os candidatos ao Senado por Goiás que já pediram o registro de candidatura.

O valor é de R$ 41,485 milhões e supera Leonardo Rizzo (Novo), cuja declaração de R$ 16 milhões liderava até aqui.

Entre os bens está uma aeronave, avaliada em R$ 1,650 milhão, e uma embarcação de R$ 83 mil. O candidato também tem uma casa de quase R$ 7,5 milhões.

Wilder foi fundador de um grupo de construção ainda aos 26 anos. A empresa atua não só no Brasil, mas também no exterior com construção e aluguéis de imóveis.