Descubra o que acontece com os itens que são perdidos no Aeroporto de Goiânia

Concessionária que administra o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, a CCR Aeroportos mantém um espaço de achados e perdidos para auxiliar os viajantes que esquecem objetos no terminal aéreo.

Entre abril e julho deste ano, mais de mil itens foram recolhidos no local. Os mais comuns esquecidos pelos passageiros são: documentos, peças de vestuário e bijuterias.

Para fazer a retirada do objeto esquecido, o processo é bastante detalhado. Primeiramente, o viajante precisa dar o maior número de detalhes possíveis para facilitar a identificação.

Após o reconhecimento, o dono precisa apresentar os documentos pessoais para registro no formulário de devolução, para controle do terminal aéreo.

Os objetos ficam guardados no Aeroporto por um período de 90 dias e o passageiro pode entrar em contato com a concessionária através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone 0800-727-4720.