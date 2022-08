Novo benefício será lançado para usuários do transporte coletivo em Goiânia

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) deve lançar, ainda neste mês de agosto, o serviço de meia tarifa para usuários do sistema em Goiânia e Região Metropolitana. O benefício será voltado para passageiros que vão percorrer distâncias de no máximo cinco quilômetros.

A previsão foi feita pelo presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, em entrevista ao Diário de Goiás. A intenção, segundo ele, é dar mais competitividade frente ao transporte por aplicativo.

Além do valor R$ 2,15 para curtas distâncias, a companhia também planeja implantar novos pacotes de serviços no transporte coletivo. O anúnciou foi feito em julho, durante inauguração do Terminal Isidória, em Goiânia.

Entre eles estão os cartões de um dia e de uma semana, além de serviços pós-pago e voltados para a família. Neste último, um mesmo cartão poderá ser utilizado por até cinco familiares. Apesar do anúncio, as novidades não têm data de lançamento.

As medidas fazem parte do “pacote tecnológico”, assinado pela CMTC e empresas de ônibus da Grande Goiânia em 2019, para modernizar o sistema de bilhetagem. Até agora já foram implementados o Bilhete Único, pagamento de passagem por cartões de crédito ou débito e Passe Livre do Trabalhador.