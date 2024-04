Semana começa com alerta de temporal para várias cidades em Goiás; veja onde

Chuvas intensas podem vir acompanhas de rajadas de vento e queda de raios

Samuel Leão - 14 de abril de 2024

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) fez um alerta para a ocorrência de temporais severos em diversas regiões do estado para esta segunda-feira (15).

Conforme o boletim, divulgado neste domingo (14), as quedas d’água podem vir acompanhadas por ventos acima de 40 km/h e precipitações de 40 mm, afetando especialmente a região Sudoeste do estado.

Dentre as cidades com os maiores índices listados no informe, estão Jataí (06 mm) e Rio Verde (05 mm).

Outra região apontada como afetada, porém com menos intensidade, foi a Oeste – onde estão Iporá, Jussara, Anicuns – com índices de chuva de até 15 mm.

Apesar de tais instabilidades, as chuvas seguem uma tendência de redução em Goiás, enquanto as temperaturas devem continuar subindo.

No entanto, ainda há a previsão do avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, o que pode favorecer a formação de tempestades no território goiano.

Em Goiânia, foram apontadas pancadas de chuva isoladas, totalizando apenas 04 mm de precipitação. Já as temperaturas devem variar entre os 20 °C e os 31 °C.

Anápolis deve receber uma quantidade ainda menor de chuvas, somando 03 mm de volume pluviométrico. As temperaturas oscilam entre 20 °C e 29 °C.