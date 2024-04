Goiânia recebe evento que leva conhecimento científico para bares de forma descontraída

Iniciativa tem como propósito aproximar população de discussões científicas em ambiente acessível

Augusto Araújo - 15 de abril de 2024

Pint of Science Brasil aproxima produção acadêmica de sociedade em geral. (Foto: Priscilla Person Genioli/ Senac).

Goiânia será palco de uma nova edição de um evento que busca aproximar o conhecimento universitário para o público em geral, ao levar palestras científicas para bares e pubs.

Trata-se do Pint of Science 2024, que será realizado sob a organização da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A iniciativa tem o propósito de justamente apresentar o que tem sido produzido no ambiente acadêmico, mas de uma forma descontraída, dialogada e prazerosa.

O evento está marcado para acontecer entre os dias 13 e 15 de maio, no Rock Uai Bar e Pub, localizado no Setor Nova Suíça, e no Public 36 Rock Bar, no Setor Marista. As atividades vão começar a partir das 19h.

Além dos papos científicos, haverá sorteio de brindes, além de discotecagem e música ao vivo após as apresentações dos pesquisadores.

A programação completa – com o nome dos cientistas e dos artistas participantes – será divulgada em breve pela UFG.

O Pint of Science é um evento internacional realizado desde 2012, no Reino Unido, e que ocorre simultaneamente em diversos países.