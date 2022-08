Presidente de companhia aérea tem péssima notícia para quem gosta de viajar em avião

Para os antenados, acostumados a passar madrugadas em claro em busca de promoções em passagens áereas, as notícias não são nada boas. Foi o que explicou o presidente da companhia Ryanair, Michael O’Leary.

Segundo o executivo-chefe, depois do longo período de pandemia enfrentado no mundo todo, as altas nos preços de passagens acabou saindo de controle – não só no Brasil – dando fim à Era de ouro das empresas.

A Ryanair é, atualmente, uma das maiores companhias low cost da Europa e, de acordo com Michael, a antiga realidade de passagens com valores de £ 10 está longe de voltar a acontecer.

Inclusive, as chances de aumentar os valores nos próximos cinco anos são grandes. “Nossas tarifas promocionais realmente baratas – de 1 euro até € 9,99 -, acho que você não verá essas tarifas nos próximos anos”, afirmou à BBC.

O presidente alega ser quase nula a possibilidade de queda em compras de passagens. No entanto, a apuração dos melhores preços será mais intensa.

“Achamos que as pessoas vão continuar a voar com frequência. Mas acredito que elas vão se tornar muito mais sensíveis aos preços e, portanto, minha visão é que as pessoas vão negociar”, concluiu.