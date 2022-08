Tom Holland entrou para a lista de celebridades que resolveram fazer um detox das redes sociais. O ator de 26 anos divulgou um vídeo neste sábado (13) dizendo que, mesmo com a experiência de mais de uma década na atuação, ele já estava tentando gravar o vídeo de dois minutos há cerca de uma hora.

“Não consigo dizer o que preciso sem gaguejar”, disse. Mas nesse resultado final, ele conseguiu expressar o que pretende fazer para seus 67,7 milhões de seguidores. “Vou dar um tempo nas redes sociais para a minha saúde mental porque eu acho que o Twitter e o Instagram nos estimulam excessivamente, e eu me vejo preso em um espiral de notícias quando leio coisas sobre mim online e ultimamente tem me feito muito mal.”

“Por favor, reserve um tempo para assistir ao meu vídeo e se você se sentir inclinado a isso, compartilhe com qualquer pessoa que possa se interessar -seria muito bom.” Ele então resolve indicar algumas instituições e iniciativas de caridade focadas em projetos de saúde mental.

“Eu sei que existe um estigma péssimo acerca de saúde mental. Sei que procurar e pedir ajuda não é algo do qual deveríamos nos envergonhar, mas é muito mais fácil falar do que fazer.”

No final do vídeo, ele afirma que irá desaparecer das redes sociais e não deu um prazo de retorno. Ele reforça que é um momento importante para que ele apague os aplicativos do celular, dê alguns passos para trás e se afaste das tecnologias para focar em cuidar da sua saúde.

Assista: