Últimos dias para se inscrever em processo seletivo de prefeitura em Goiás

O prazo para se inscrever no processo seletivo que irá contratar profissionais para trabalhar na Secretaria Municipal de Promoção Social de Goianésia está chegando ao fim.

Os interessados devem se dirigir no dia 16 de agosto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), situado na Rua 31, esquina com a Rua 14, no Centro da cidade. São 21 vagas para cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para Monitor (médio), Assistente Social, Psicólogo, Advogado, Instrutor Educacional, Instrutor Profissionalizante, Instrutor de Exatas, Instrutor Jurídico, Instrutor Social e Orientador Social (superior).

A carga horária varia de 30 a 40 horas, dependendo do cargo escolhido e o salário é entre R$ 1.212 e 3.855,68. O contrato é de 06 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista. Caso ocorra igualdade entre os classificados, os critérios de desempate são: maior tempo de experiência no cargo escolhido, maior idade e mais tempo residindo em Goianésia.

O edital está disponível no site da Prefeitura de Goianésia.