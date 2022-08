Algumas notas em circulação podem valer mais do que o valor que está impresso nelas, isso por conta de algumas características que as tornam raras e muito valiosas.

Isso parece ser algo muito difícil de alcançar, mas na realidade essas notas podem estar mais próximas de você do que se imagina. Veja como identificá-las!

6 notas em circulação que podem valer uma grande bolada e nem todos sabem:

1. Cédula de R$ 50

Desde 1986, você encontra nas notas de qualquer valor a frase “Deus seja louvado”. O problema é que em 1994 foi aprovada uma lei que excluía a presença da frase, por conta do cunho religioso.

Mas o projeto não vingou e apenas algumas notas de R$ 50 foram emitidas sem a frase, e é por conta disso que hoje elas podem ser trocadas por uma bagatela de R$ 4 mil.

2. Cédula de R$ 50

Na década de 90, Ricupero ficou apenas cinco meses no cargo de frente do Ministério da Fazenda, por conta disso as notas de R$ 50 com sua assinatura também são raridades.

E acredite se quiser, o valor também pode chegar a R$ 4 mil.

3. Cédula de R$ 50

No mesmo sentido da cédula do tópico anterior, outro executivo que ficou pouco tempo como ministro da Fazenda, foi Pérsio Arida.

E é por conta disso que as notas de R$ 50 com o nome de Arida assinado, também são relíquias para os colecionadores. Estima-se que há 400 mil unidades deste modelo rodando no país.

4. Cédula de R$ 100

Aqui temos uma cédula muito especial! Para resumir, a nota de R$ 100 que pode valer até R$ 4,5 mil tem as seguintes características que as tornam especiais:

Fazem parte da “primeira família” do real, também não possuem a frase “Deus seja louvado”, possui a assinatura do ministro da Fazenda Rubens Ricupero e do presidente do Banco Central, Pedro Malan.

5. Cédula de R$ 5

Ainda temos a cédula de R$ 5, que a série inicia com CJ, com assinatura do ministro Henrique Meirelles e do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.

Por conta da baixa impressão, ela vale aproximadamente R$ 300 para o colecionador.

6. Cédula de R$ 200

Por último, a mais recente das notas dessa lista é a de R$ 200, com série que inicia com as letras CD.

Ela possui assinaturas de Alexandre Tombini e do ex-ministro Joaquim Levy. Essa nota pode ser vendida por até R$ 400.

