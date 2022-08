Diariamente você deve usar gás de cozinha, seja ele canalizado, seja em botijão, e se tratando desse existem muitos perigos que o botijão de gás podem causar na sua casa.

Perigos esses que superam o problema atual dos altos valores que as famílias brasileiras estão tendo que desembolsar para ter esse item essencial na cozinha.

Mas a questão é que o seu objeto armazena um gás altamente inflamável. Logo, uma simples faísca é capaz de gerar uma explosão e ainda aumentar o risco de um incêndio.

Por isso, hoje listamos alguns riscos que você pode estar correndo dessas explosões e não sabe!

6 perigos que o botijão de gás da sua casa está te fazendo passar e você ainda não percebeu

1. Mantê-lo próximo a produtos inflamáveis

Como dito, o botijão guarda um gás altamente inflamável, por isso a recomendação de especialistas é manter produtos como querosene, álcool, removedor, inseticidas e aerossóis bem distantes de onde se encontra o botijão de gás.

Se não, caso haja um vazamento de gás, a destruição pode ser maior do que se imagina, sendo fatal para os moradores da casa.

2. Fazer “extensões” na mangueira de gás

Em hipótese alguma improvise extensões para aumentar o comprimento da mangueira!

Esse mesmo raciocínio vale também para não deixar a mangueira muito esticada, ambas as situações expõem o consumidor a perigosos riscos.

3. Usar mangueira velha

Atenção para a data de validade da sua mangueira!

Uma mangueira vencida é um verdadeiro perigo e tem seus problemas piorados quando está cheia de sujeira e ressecada.

Uma mangueira nessa situação pode provocar vazamento de gás no encaixe do fogão ou do botijão.

Recomenda-se que elas sejam trocadas a cada cinco anos no máximo, garantindo a integridade e a segurança da peça.

4. Armazenar o botijão em locais fechados

Deixe de uma vez por todas de ficar armazenando seu botijão confinado em um armário, porões ou caixas.

Acredite: esse item precisa ficar em um local arejado, com iluminação e espaço!

5. Não fazer o teste de vazamento

É muito importante fazer o teste de vazamento a cada troca de botijão, ignorar isso pode ser fatal para sua família.

Para isso, ao conectar o regulador de pressão, passe bastante espuma de sabão entre a conexão do regulador de pressão e a boca do botijão.

Assim, caso surjam bolhas, é indicativo de vazamento, então o regulador deve ser desconectado e o procedimento repetido.

Essa simples avaliação pode salvar vidas!

6. Mantê-lo próximo de ralos e grelhas de escoamento

Por último, jamais instale o seu botijão próximo a ralos, grelhas de escoamento de água, caixas de esgoto e instalações elétricas.

Você pode não saber, mas isso evita que, em caso de vazamento, o gás se instale nesses locais e cause explosões.

