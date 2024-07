Com esse truque, sua casa não vai ficar com cheiro quando for fazer peixe

Apenas um ingrediente é necessário para evitar que o odor se espalhe pelo ambiente

Ruan Monyel - 09 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@talitamorais1005)

Fazer peixe em casa é uma deliciosa opção para reunir a família. Porém, o alimento tem um cheiro característico que fica no ambiente após o preparo.

Esse forte aroma, além de incomodar as pessoas, pode se tornar enjoativo com o tempo, mesmo que o peixe seja delicioso.

No entanto, existe um truque simples, mas eficaz, que pode ajudar a evitar esse incômodo, permitindo uma boa refeição sem se preocupar com o cheiro desagradável.

Quem resiste a um delicioso prato com peixe, não é mesmo? A proteína é apreciada em diversas culturas mundiais, mas também é típica de algumas regiões do Brasil.

Porém, o animal tem um odor desagradável e característico, que mesmo após o cozimento ou fritura, insiste em ficar impregnado na cozinha.

Mas uma dica simples, compartilhada por um perfil no Instagram (@talitamorais1005), promete acabar com esse problema sempre que for fazer o alimento em casa.

Basicamente, independente do preparo, antes de iniciá-lo, separe uma panela com água e algumas rodelas de limão.

Então, quando começar a fazer o peixe, seja frito, assado ou cozido, ligue o fogo da panela que está com água e limão.

Embora pareça bobo, assim que o limão começar a ferver, ele automaticamente vai absorver o cheiro da proteína, evitando que ela se espalhe pela casa.

Simples, mas genial, não é mesmo? Confira o vídeo e reproduza em casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🅣🅐🅛🅘🅣🅐 🅜🅞🅡🅐🅘🅢🌹 (@talitamorais1005)

