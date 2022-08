Anápolis terá ‘mamaço’ para lembrar importância da amamentação

O Banco de Leite Humano de Anápolis vai realizar, nesta quarta-feira (17), o ‘Mamaço Municipal’. A ação, que tenta chamar atenção para a importância da amamentação, irá acontecer no Parque Ambiental Ipiranga, no Jundiaí, a partir das 13h30.

A coordenadora da instituição, Eliene Monteiro dos Santos, explica que o evento é voltado para lactantes e gestantes. Na ocasião, uma equipe vai instruir as mulheres sobre diversos assuntos relacionados ao tema.

“A gente vai separar um momento de amamentação para as mães, juntamente com os bebês, amamentarem todas na mesma hora. Um mamaço em massa”, disse, explicando o motivo do nome dado a ação.

No evento também haverá diversas palestras profissionais da saúde, como pediatras, enfermeiras especialistas e a equipe do banco de leite, para compartilhar conhecimento.

“O objetivo maior é incentivar aquelas mães que às vezes tem dificuldade ou tem dúvida. O banco de leite não é só um receptor, nós temos todo um trabalho de ajudar as mães sem custo nenhum”, ressaltou a coordenadora.

A ação faz parte da campanha “Agosto Dourado”, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para dar visibilidade à importância do aleitamento.

“É como se fosse um ouro mesmo, porque não existe nenhuma fórmula que se compare ao leite materno”, ressalta Eliene.