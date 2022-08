Ex de Johnny Depp, Amber Heard negocia estreia no cine pornô após receber proposta “irrecusável”

A atriz hollywoodiana, Amber Heard, tem dado o que falar após receber uma grande proposta ‘irrecusável’ de uma agência da indústria pornográfica.

De acordo com o portal Pop Topic, a Zen Models teria oferecido à ex do ator Johnny Depp o valor de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45,7 milhões) para estrelar em um filme atípico.

A presidente da agência, Veronica Madarian, se pronunciou adiantando que o filme adulto teria o intuito de ajudar nas questões de empoderamento da atriz, além do valor pago.

“Estamos em contato com um grupo de produtoras de filmes para adultos que estão interessadas em oferecer à Sra. Heard um contrato para atuar em uma produção de vídeo de entretenimento adulto. O vídeo será criado para empoderar Amber e sua sexualidade”, disse.

Um outro interesse da agência é conseguir incluir novas faces na indústria pornográfica, além de poder solucionar a mais recente dívida da norte-americana com o ex-parceiro após a conclusão do julgamento por difamação, onde Amber perdeu a ação para Depp.

“Decidimos oferecer a Amber Heard uma possível solução para alguns de seus problemas”, disse a diretora da agência.

Vale ressaltar que a estrela foi condenada a pagar um valor de US$ 15 milhões ao astro de Piratas do Caribe. Destes 15, US$ 10 milhões seriam por danos compensatórios e US$ 5 milhões por danos morais.

Até o momento, Amber Heard não se posicionou sobre a decisão quanto ao papel oferecido.