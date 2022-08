Servente de pedreiro é encontrado morto depois de pegar R$ 300 com o irmão

Um homem de 34 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (15), no Setor Pontakayana, em Trindade.

O Portal 6 apurou que ele trabalhava como servente de pedreiro e havia pego R$ 300 com o irmão, que relatou que a vítima ficava muito tempo na rua.

Quando foi encontrado, o homem estava com um sangramento. Ele tinha ferimentos no pescoço e no peito causados por uma arma branca.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para periciá-lo e remover o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.