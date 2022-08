Após ganhar na loteria, casal percebe que o bilhete foi comido pelo cachorro e fica em choque ao descobrir o valor

Um casal estadunidense passou por uma série de acontecimentos atípicos nos últimos dias após decidir apostar na loteria.

Rachel é casada com Nathan Lamet e a dupla deixou o bilhete apostado na sala de casa, em Oregon (EUA) quando foi dormir, só não poderiam imaginar que os dois filhotes de Husky Siberiano poderiam comer todo o papel brilhante.

“Fui para a cama e, quando acordei, estava comido a ponto de pensar que não podia mais ser verificado. Mas meu marido achou hilário”, disse a mulher.

Ainda com fé no possível prêmio, Rachel e Nathan decidiram recorrer à casa de loterias e justificar o ocorrido, através de uma carta – contendo o bilhete destroçado e a foto dos ‘culpados do crime’.

A empresa responsável pela Loteria do Estado determinou aos trabalhadores que juntassem todos os pedaços mastigados para revelar, enfim, se o casal havia tirado a sorte grande no jogo.

Para a surpresa de todos, os funcionários não só conseguiram, como descobriram que Rachel e Nathan haviam ganhado o valor de US$ 8 (cerca de R$ 40,80).

Eles ficaram chocados e seguraram as risadas. Com isso, a história acabou viralizando na região, o que fez com que os filhotinhos ganhassem inúmeros brinquedos de morder para passar o tempo e não destruir objetos da casa.

“Nós os amamos, mas eles são loucos às vezes”, brincou Rachel sobre os cachorrinhos.