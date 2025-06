Como escolher a melhor fruta no mercado: a técnica que vai te ajudar

A partir de agora você nunca mais vai errar na hora de escolher no sacolão

Anna Júlia Steckelberg - 16 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Você entra no supermercado, vai direto para a seção de fruta, olha para a banca… e pronto: começa o desafio. Qual é a uva boa? Esse abacaxi tá maduro? O melão é doce? A manga tá verde? Se você se sente perdido nessas horas, pode respirar aliviado.

Um vídeo da nutricionista Ianamara viralizou no Instagram justamente por responder todas essas dúvidas com dicas simples e certeiras para escolher as frutas perfeitas — e o melhor: sem precisar ser especialista!

Começando pela uva: olhe para o cabo. Se estiver verdinho e firme, sinal verde! Agora, se estiver seco e escurecido, já sabe… é melhor passar para a próxima bandejinha.

No caso do limão, o segredo é a casca: os lisinhos e brilhantes estão no ponto. Já os mais enrugados e grossos costumam estar secos e ainda verdes.

Agora vamos falar do abacaxi — aquele que parece impossível de acertar. Segundo Ianamara, o truque é puxar uma das pétalas da coroa: se sair fácil, tá maduro; se estiver firme, melhor deixar ele lá mais um tempinho.

Para o abacate, a dica é olhar o brilho da casca. Os mais foscos e com o talinho soltando são os ideais. Brilhante demais? Ainda verde.

Na hora de pegar uma manga, vá nas mais clarinhas e com brilho — essas estão doces e maduras. As escuras e sem viço geralmente ainda não chegaram lá.

Com a banana, a pegada é no talo: as com talo curto são mais docinhas. Já aquelas com talo longo tendem a ser menos maduras.

E, para fechar, o melão: repare na “tampinha” (aquela cicatriz na base). Se ela for maior, pode comemorar — é sinal de doçura!

O vídeo fez tanto sucesso que os comentários foram um show à parte.

“Esse vídeo tinha que estar passando em um telão no supermercado”, disse uma seguidora.

Outro brincou: “O problema desse vídeo é que no dia do mercado eu NUNCA acho ele!”.

Já teve até quem confessou: “Acabei de comprar o abacate mais brilhante do sacolão. Errei feio!”

Confira a publicação completa:

